Zonder overdrijving een van de beste vertellers die ik ooit gekend heb

Column Maikel Harte,,How about one more time?” Wie in de jaren tachtig en negentig wel eens bluesconcert in de Terneuzense cultuurtempel Porgy en Bess bezocht, moet deze zin als muziek in de oren klinken. Het was de zin waarmee Henny Borghstijn het publiek opzweepte om de optredende band tot een toegift te verleiden. Van de week bereikte mij het trieste bericht dat Henny is overleden.