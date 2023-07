Zij wilden de krant als eerste

Column Maikel Harte Over Cadzand begon ik me wel zorgen te maken

De meivakantie zit erop en wat mij opvalt: wat een populaire vakantie is dat tegenwoordig, er gingen er echt heel veel op vakantie. Wij waren nog even in Cadzand, daar was het ook al zo druk. Niet dat we er overnacht hebben, dat niet, maar ik moet om de zoveel tijd nu eenmaal even naar Cadzand.