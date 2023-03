Zeeuws een dialect voor varkens?

Column Maikel Harte Moet ik dan m’n elektri­sche fiets overdag opladen en ‘s nachts gaan fietsen?

Van de week stonden er weer twee stukken in deze krant over verduurzaming van je woning. Een artikel over een man die z’n woning vol had gehangen met infraroodpanelen en een bericht over Isolatieteam Zeeland: dat team komt langs als je gemeente je woning aanwijst voor isolatieadvies. Wij zullen thuis ook maatregelen moeten nemen, maar wat moeten we nu eigenlijk doen?