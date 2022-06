Ze vinden het vies en ze vinden het stinken

Column Maikel Harte Jan ‘Stopt Nooit Met Praten’ Lonink

In de gemeente waar ik woon neemt ons opperhoofd afscheid. Burgemeester Jan Lonink wordt namelijk 70 in mei en 70 is de leeftijd waarop burgemeesters in Nederland met pensioen moeten. Ik weet niet of Jan Lonink graag nog verder had willen gaan, maar is 70 niet een beetje jong om een burgemeester verplicht met pensioen te sturen?

24 april