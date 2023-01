Wie koopt er nu al paaseieren?

column Maikel Harte Houd er de moed maar in

,,En van je hela hola houd er de moed maar in, houd er de moed maar in, houd er de moed maar in.” Ik zing het af en toe ‘s ochtends als ik de krant heb opengeslagen. Net als gisteren met berichten over een inflatie van 17 procent, ontploffende gasleidingen en een steeds maar verder escalerende oorlog. Ik houd er de moed in, maar ik snak wel weer naar een beetje ander nieuws.

1 oktober