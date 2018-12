Wereldrecord

column maikel harte Zorgen

3 november Over het algemeen vind ik dat we het goed voor elkaar hebben in dit landje, mij hoor je dan ook niet zo snel klagen over politiek en overheid. Ik zie het ook altijd maar heel eenvoudig. Ik betaal netjes m’n belastingen en premies, dat gaat in een potje en ik mag zelf meestemmen wie er over de besteding van dat potje beslist. Als er daarnaast voor een ramp of ziekte nog extra geld nodig is, dan betaal ik wat voor dat goede doel.