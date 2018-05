column maikel harte Fietsopstappunt

14 april Gisteren zag ik de beelden van het eerste fietsopstappunt dat in Zeeland werd geopend. Dat zag er geinig uit. Het is een apart bouwwerkje waar je overdekt kan picknicken, je elektrische fiets kan opladen en er hangt een touchscreen waarop je kan internetten. Door zonnepanelen op het dak is het zelfvoorzienend. Det eerste opstappunt staat in Cadzand, er volgen er nog tien.