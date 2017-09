'Verplicht naar het Rijksmuseum? Wat een onzin'

Het is helemaal niet verkeerd om een keer onder schooltijd een museum te bezoeken, maar waarom zou dat het Rijksmuseum moeten zijn? Dat is leuk als je in Amsterdam of omgeving woont, maar van basisschool De Lichtboei in Westkapelle kan je toch niet verwachten dat ze drie uur heen en drie uur terug in een bus naar Amsterdam gaan zitten.

Laat die kinderen naar het Zeeuws Museum in Middelburg of het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk gaan. Misschien is dat laatste wel iets voor alle Zeeuwse kinderen? Gezien de stijging van de zeespiegel en de recente stormen die complete eilanden verwoestten, is het goed om te laten zien wat er hier in ’53 is gebeurd.

Enquete poll Kinderen moeten verplicht een keer naar het Rijksmuseum Eens

Oneens Kinderen moeten verplicht een keer naar het Rijksmuseum Eens (23%)

Oneens (77%)

Hou het sowieso lokaal, vraag in eerste instantie vooral aandacht voor de streek. Zo kan ik me best voorstellen dat Zeeuws-Vlaamse kinderen niet naar Amsterdam gaan, maar naar Gent, Brugge of Antwerpen omdat de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen nauw samenhangt met die van Vlaanderen. Dat scheelt ook weer in reistijd en dat is niet onbelangrijk, onder meer omdat de werkdruk zo hoog is. Juist daarom gaan de docenten donderdag staken.

Nu zou je de Tweede Kamer kunnen bezoeken om de kinderen te laten zien dat je net als de minister van Defensie ook op een andere manier verstoppertje kan spelen, maar ik zou gewoon lekker in de buurt eens de gemeenteraad bezoeken. Je kan daar wel iets leuks van maken. Die komen weliswaar ’s avonds bijeen, maar dan combineer je het toch met de jaarlijkse lampionnentocht. Gezellig toch?

Wij moeten nog bedenken wat we donderdag voor zinnigs gaan doen, omdat de kinderen vanwege de staking thuis zijn. Ik denk naar het strand of zo: lekker ravotten en schelpjes zoeken.