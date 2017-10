columnHet nieuws van de vermissing van de 25 jarige Anne Faber Utrecht domineert al dagenlang het nieuws. Sinds ze vrijdagavond ging fietsen is ze spoorloos verdwenen. Het moet verschrikkelijk zijn, als iemand die je dierbaar is plotseling verdwijnt. Van de gedachte dat het mijn gezin zou overkomen draait mijn maag zich direct om. Vreselijk.

Gisteren hoorde ik op de radio dat er per jaar zo’n 40.000 meldingen van vermissing worden gedaan. Dat varieert van de peuter op het drukke strand tot de opa die in verwarde toestand het rusthuis heeft verlaten. Ik schrok van dat aantal, dat is echt veel.

Bij ongeveer 80% van de gemelde vermissingen, is het binnen 24 tot 48 uur duidelijk waar de vermiste is. Soms is iemand gewoon even niet bereikbaar of is iemand de afspraak vergeten. Bij zo’n 20% duurt de vermissing langer, maar dan nog worden de meeste mensen weer gevonden. Bij ongeveer tien personen per jaar is dat echter niet het geval en ook dat vind ik angstaanjagend veel.

Toch is de ene vermissing de andere niet. Uit Terneuzen is Hans de Voogt, de eigenaar van de schoenenzaak Wieland, al weken lang spoorloos. Het lijkt erop dat dit een bewuste keuze van hem is geweest, maar voor zijn omgeving moet het vreselijk zijn.

Sinds maandag wordt in Oostkapelle de 50-jarige Gaby Schlösser uit Duitsland vermist. Zij vertrok afgelopen maandag op een huurfiets vanaf haar vakantieadres in Oostkappele en sindsdien ontbreekt ieder spoor. Gisteren zag ik haar foto in een nieuwsbericht op pzc.nl. Ook zij vertrok dus net als Anne Faber op een fiets om niet meer terug te keren.