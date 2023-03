‘Touchin’ me Touchin’ you?’ Pardon?

column maikel harte Excuses voor daden van een paar honderd jaar geleden: dat is gek

De slavernij is echt een inktzwarte bladzijde in onze geschiedenis, het had nooit mogen gebeuren en het is goed daar nu veel aandacht voor is, maar om mensen die nu leven excuses te laten maken voor daden die zijn verricht door mensen die een paar honderd jaar geleden leefden: ik vind dat heel gek en eigenlijk niet kloppen.