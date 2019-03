column maikel harte Brexit

19 januari Het was een tijdje onder sommige politici best populair om te roepen dat je de EU maar beter kon verlaten. Niet alleen in Nederland, maar in meer Europese landen. Door het aantrekken van de economie en natuurlijk vooral door dat gedoe in Groot-Brittannië is het nauwelijks nog een issue. De Brexit is uitgelopen op een farce. Het enige leuke eraan is dat de voorzitter van het Britse Lagerhuis John Bercow met zijn charismatische manier van voorzitten hilarische televisie oplevert.