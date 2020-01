Top 2000 à gogo

Column Maikel Harte In onder meer Breskens en Westkapel­le weten ze er alles van: de dorpen werden totaal verwoest

9 november Soms probeer ik dingen te begrijpen maar dat lukt me dan eigenlijk gewoon niet. Dat heb ik op dit moment met die discussie over de aanval van een Nederlandse F-16 op een autobommenfabriek van IS in Irak in 2015. Of een minister wel of niet op moet opstappen omdat een Tweede Kamer niet goed over de aanval is geïnformeerd interesseert me niet eens zoveel, wel hoe we met zo’n aanval omgaan.