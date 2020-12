Stel Oud en Nieuw uit naar de dag waarop de maatregelen niet meer gelden

Column ‘Onze opa hoestte altijd heel raar, in zijn elleboog’

25 april Het schijnt dat we vaker met virusuitbraken geconfronteerd zullen worden, maar ik ga er toch van uit dat we de ellende die we nu meemaken echt iets is wat maar één keer in de honderd jaar voorkomt. Denkt u ook al na over het leven ná corona en dan bedoel ik echt over een paar jaar als corona een schim is uit het verleden. Ik denk namelijk wel dat door deze coronacrisis ons gedrag blijvend kan veranderen, aan de ene kant omdat we ons nu van alles aan het aanleren zijn en aan de andere kant misschien wel uit angst.