Staatsloterij

Column Maikel Harte Ik vind Istrië mooier dan Italië

Na jaren Italië slijten we nu voor de tweede keer onze zomervakantie in Kroatië. Prachtig. Echt een aanrader. Vriendelijke mensen, lekker eten en mooie kusten. In Istrië zitten we. Dat is de noordelijkste streek aan de Kroatische kust. Van mijn kinderen mag ik de grap niet meer maken dat de Zeeuwse Kapitein Rooibos er ook kwam en altijd de vraag kreeg: ,,Oe ver Ist rieë?”

20 augustus