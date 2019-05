Songfestival

COLUMN MAIKEL HARTE Friesland

4 mei Mijn vrouw heeft voor een deel haar familiewortels in Drenthe liggen en dat zorgt bij haar altijd weer voor een soort onweerstaanbare lokroep vanuit de hunebedden. En dus zijn we er weer een weekje. Dat doen we al jaren en in onze zoektocht naar mooie plekjes beperken we ons al lang niet meer tot Drenthe. Donderdag kwamen wij op het idee om Friesland in te duiken.