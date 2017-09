Schoolreis

Het is helemaal niet verkeerd om een keer onder schooltijd een museum te bezoeken, maar waarom zou dat het Rijksmuseum moeten zijn? Dat is leuk als je in Amsterdam of omgeving woont, maar van basisschool De Lichtboei in Westkapelle kan je toch niet verwachten dat ze drie uur heen en drie uur terug in een bus naar Amsterdam gaan zitten. Laat die kinderen naar het Zeeuws Museum in Middelburg of het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk gaan. Misschien is dat laatste wel iets voor alle Zeeuwse kinderen? Gezien de stijging van de zeespiegel en de recente stormen die complete eilanden verwoestten, is het goed om te laten zien wat er hier in ’53 is gebeurd.