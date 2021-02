‘Samen door de crisis? Sodemieter toch op!’

column maikel harte Op vakantie in Analogië

16 januari Wij hebben van de week de zomervakantie geboekt. Daar hadden we zin in, het wordt voor het eerst Kroatië. De zomervakantie valt voor de Zeeuwen gunstig dit jaar, de scholen sluiten pas op 24 juli en gaan dan op 6 september weer open. En dat heeft voordelen. Wie in het laatste deel van de schoolvakantie gaat heeft in de eerste plaats een financieel voordeeltje want die periode valt net buiten het hoogseizoen, maar bovenal: hoe later in het jaar, hoe meer mensen gevaccineerd zullen zijn en dus hoe groter de kans op afgeschaalde maatregelen.