Column Maikel Harte Balkon

2 juni Van de week was ik bij een vriend van me die in een Scheldeflat woont. We stonden op zijn balkon naar het onweer te kijken dat over de Schelde trok, maar we hadden het al vrij snel over die peuter die in Parijs op de vijfde verdieping aan de buitenkant van het balkon hing. Dat was wel het nieuws van de week.