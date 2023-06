Pas op voor brimstige mannen

Column Maikel Harte Wij hebben geproef­ploft

Het was een keurige brief die we van de omgevingsmanager van het project “Nieuwe Sluis” in Terneuzen kregen, waarin we als buurtbewoners te lezen kregen dat er voor de sloop van de oude Middelsluis op 11 en 12 januari 2023 proefploffen zouden worden gehouden. Dat woord houdt me nu al de hele week bezig.