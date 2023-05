Over Cadzand begon ik me wel zorgen te maken

Column Maikel Harte Zeeuws een dialect voor varkens?

Van een maat van me kreeg ik een column doorgestuurd van Sjaak Bral in AD Haagsche Courant. De Haagse cabaretier ging tekeer over het nieuws dat een Terneuzenaar door een Zeeuwse uitvaartonderneming was afgewezen bij een sollicitatiegesprek vanwege zijn Haags accent. De desbetreffende Terneuzenaar diende er een klacht over in bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland en werd in het gelijk gesteld. De afwijzing was discriminerend geweest.