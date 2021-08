Zo dacht ik vorige zomer nog dat een Duitse toeriste met me aan het flirten was toen die mij bij een strandtent aansprak met woorden als brauch ich ein mundschutze? Ik dacht echt even: wat wil die van me? Wil die tongzoenen? Want Mundschutze dat klinkt wel heel verleidelijk. Ik wilde net zeggen dat ik verheiratet was, toen een langslopende Bressiaander me confronteerde met m’n zelfoverschatting en me uit m’n dromen hielp: ,,Of ze een kap voor d’r muule moet ehn.” De vraag was dus of ze binnen een mondkapje op moest.

Andersom is Duits spreken ook lastig. Je hebt toch de neiging om Nederlandse woorden te verduitsen en dat kan dan ongelukkig uitpakken. Het toppunt op dat gebied is de Belgische keeper Jean-Marie Pfaff die als keeper van Bayern München door de Duitse televisie werd geïnterviewd nadat hij een strafschop stopte. Ik heb er gisteren op YouTube nog even naar zitten kijken. Hilarisch. Dat is geen leedvermaak hoor, het bood eerder wat troost omdat ik zelf de mist in was gegaan bij een Oostenrijks hotel. Tijdens onze vakantie naar Kroatië deden we een tussenstop bij een Oostenrijks hotel. Daar hadden we op de heenreis overnacht en we hadden een vage reservering gemaakt voor de terugreis. Soms wil je dan in één keer terugrijden, soms wil je toch nog een keer overnachten en dus zou ik terugbellen om te laten weten wat we zouden doen. ,,Ich belle zurück”, zei ik tegen de Oostenrijkse receptionist. Ik ben er inmiddels achter dat bellen in het Duits blaffen betekent: ,,Ik blaf terug.” Ik heb het echt gezegd. Die receptionist keek me al zo raar aan.