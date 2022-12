Nutteloze Kou

Column Maikel HarteHet is een beetje dubbel deze winter: aan de ene kant hoop ik dat het vriest dat het kraakt zodat ik kan schaatsen, maar aan de andere kant gun ik het Poetin niet dat wij hier allemaal veel meer moeten stoken en dus veel duurder uit zijn. Het ging lang goed: tot in november was het best zacht, maar van de week waren we er toch koud aan: vorst.