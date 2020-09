Nog mooier was het geweest als De Bat aan elkaar geschreven was

Column Maikel Harte Ik kijk al uit naar mijn eerste aanhouding door een Spaanse agent: Señor tú reed te hard eeh!

23 november Het werd gisteren breed uitgemeten in deze krant: er is gebrek aan personeel. Je hoort het eigenlijk overal. Bij de politie, in de zorg, in het onderwijs, in de bouw, in de horeca, en zo kan je nog wel even door gaan. De vraag is waar halen we nieuwe mensen vandaan. Een andere onheilstijding werd van de week ook al bekend gemaakt: door de vergrijzing zal de economie over een paar jaar niet meer groeien. Er komen dus te weinig jonge mensen aan.