Column Maikel Harte Het wordt tijd voor een songfesti­val, voor voetbal­lied­jes

7 september Nu heb ik geen verstand van voetbal en ik ben meer een muziekliefhebber dan een voetbalfan, maar dat Virgil van Dijk is gekozen tot de beste voetballer in Europa voor Messi en Ronaldo, is dat niet een beetje raar? Hij is nu zelfs één van de drie finalisten om gekozen te worden tot beste voetballer van wereld bij de FIFA. Het is een goeie verdediger, maar hij is toch niet beter dan Ronaldo of Messi?