Mijn favoriet blijft Proud Mary

Column Maikel Harte Zo’n Bono begrijp ik dus echt niet

Van de week trad de helft van U2 op in een metrostation in Kiev. Misschien vonden de mensen in Kiev dat hartstikke leuk en wordt dat gewaardeerd, maar als ik een Oekraïner was zou ik me er aan geërgerd hebben. Ik zou echt zoiets hebben van: ,,en wat denk jij hier te moeten komen doen. Kruip in een tank als je wilt helpen, maar blijf anders thuis.”