column Vuurwerk

30 december We waren een jaar of vijftien denk ik. Met een groepje jongens uit de buurt verzamelden we op het pleintje van de Terneuzense Zuidlandschool voor een fietstochtje van een kilometer of vijftien naar Zelzate. Het was begin december en behoorlijk koud. Eén oudere jongen had het al eens eerder gedaan en wist de weg.