Mariniers, wat is mooier dan de woeste branding van Noordzee en Westerschelde?

column Maikel Harte Blunder

29 januari Tjonge, ik had echt verwacht dat de provincie op z’n kop zou staan na het advies van het ZB Planbureau aan de provincie om voorzieningen voortaan alleen nog in Middelburg en Vlissingen te concentreren. Behalve burgemeester Lonink van Terneuzen hoor ik er echter niemand over en dat verbaast me. Vooral omdat het onderzoek waarop dat advies is gebaseerd niet deugt.