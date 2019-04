Koningsdag

COLUMN MAIKEL HARTE Intertoys

16 maart Van de Speelgoedketen Intertoys blijft maar weinig over in Zeeland, het sluit nu ook de vestigingen in Terneuzen, Hulst en Middelburg-Centrum. Wat een kaalslag in de winkelstraten. Ongelofelijk. Zelfs in Sluis, waarvan ik altijd denk dat het daar nog zeven dagen in de week druk is, sluit de winkel. Hoewel er op het ZEP-terrein in Middelburg een vestiging openblijft, sluit in het centrum ook gewoon de winkel, terwijl Middelburg toch de grootste stad van onze provincie is en bovendien een toeristische trekpleister. Als daar al een speelgoedwinkel niet meer te houden is, dan weet ik het ook niet meer.