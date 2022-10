Kleur bekennen

Column Maikel HarteAls ik het goed begrijp is het de bedoeling om aan Thierry Baudet zo min mogelijk aandacht te geven, omdat het hem juist om die aandacht te doen is, maar dat vind ik wel makkelijk gezegd. Hij is immers leider van een politieke partij die middels volksvertegenwoordigers mede ons land bestuurt. Ook in de Provinciale Staten van Zeeland is Forum voor Democratie vertegenwoordigd. Is het niet van belang te weten of ook zij meegaan in de complottheorieën van hun leider?