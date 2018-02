Je schrikt je rot: 'De Siberische beer komt eraan'

Je denkt toch even dat na de wolf ook de beer is teruggekeerd op de Veluwe. Het is echter een soort mythische aanduiding voor kou uit het noordoosten. Ik had er nog nooit van gehoord. Het geeft maar weer eens aan hoe graag we kou willen om maar dat ijs op te kunnen. Voor andere weertypes kennen we dit soort metaforen immers niet. Of komt straks bij een week regen uit het westen ‘de Engelse bulldog’ of bij hitte uit het zuiden ‘de Spaanse kaketoe’?



Weet je wat het is: mijn dochters krijgen het ook mee dat er geschaatst kan worden, maar die hebben geen schaatsen. Toen ik jong was, had je ruilbeurzen of was er altijd wel een buurjongen of een neefje met een tweedehands paar voor je, maar volgens mij zijn er bijna geen kinderen meer die schaatsen hebben.



Kijk, als die Siberische beer ieder jaar langs zou komen dan ging ik wel om een paar schaatsen voor ze, maar om er nu te kopen voor die paar dagen dat het eens kan? Ik weet het niet, de Zeeuwse zuinigheid komt er aan.