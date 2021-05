Je buurman die bezwaar maakt tegen de aanbouw; je huisarts die vindt dat je gezonder moet leven: sensibiliseer ze

Heb je ooit eerder zo’n mooi woord gehoord voor zo’n vervelende boodschap? Ik dus niet en ik verwacht dan ook dat het dagelijks gebruik ervan spectaculair gaat toenemen. Zo ben ik er van overtuigd dat we over Ernst Kuipers, die nu achteraf zegt dat de avondklok eigenlijk niet nodig is geweest, nog wel zullen horen dat hij gesensibiliseerd moet worden. Maar niet alleen op dat niveau zal je er kennis mee maken. Heb je een kameraad die in de groepsapp moeilijk doet over de bestemming van het jaarlijkse vriendenuitje: dan kan je zeggen dat hij niet zo moet zeiken, maar het is dan toch chiquer om te vertellen dat hij gesensibiliseerd moeten worden. Je buurman die bezwaar maakt tegen de aanbouw van je keuken; je collega die vindt dat je fouten maakt op je werk, je huisarts die vindt dat je gezonder moet leven: sensibiliseer ze.

Inmiddels is het woord ook Huize Harte binnengedrongen. Traditioneel staat bij ons in de meivakantie een midweekje Drenthe gepland, maar mijn vrouw staat dit jaar niet te springen. Het is lastig met haar werk en ze gaat liever pas als alles weer helemaal normaal is. De kinderen en ik willen wel graag en daar hadden we discussie over aan de keukentafel. Op de vraag van mijn kinderen of we nog gingen, antwoordde ik dat hun moeder eerst nog gesensibiliseerd moest worden. Dat had de jongste dan weer gelekt. Ik geloof dat ik even een soort van demissionaire echtgenoot was geworden, maar ik reken erop dat ik van de week weer herkozen word. Na wat sensibilisering.