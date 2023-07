In plaats van te mauwen, kan België beter meer zwembaden bouwen

Column Maikel Harte Wat betekent dit? Meer of minder subsidies?

Het is weer het prachtige Concert at Sea dit weekend en wat vooral mooi is om te zien, is dat het bijna alle dagen uitverkocht is. Dat kunnen lang niet alle festivals zeggen, Pinkpop was dat afgelopen weekend bijvoorbeeld niet. En niet alleen Pinkpop kampt met tegenvallende bezoekersaantallen.