In het anarchistisch aanvoelende Amsterdam dacht ik overal binnen te kunnen lopen

Column Maikel Harte De farmaceut heeft bij ons thuis in Zeeuwse straattaal al een andere naam gekregen: AstraVan­kom

Van een oude studiegenoot die nog in Amsterdam woont kreeg ik maandag een berichtje doorgestuurd dat zijn 12-jarige zoontje via sociale media had gekregen. In dat berichtje werd opgeroepen tot ‘rwina zetten’ bij de plaatselijke Media Markt. Rwina is blijkbaar straattaal voor chaos en komt uit het Arabisch. Het is van dezelfde taalfamilie als ons woord ruïne en dat is uiteindelijk ook min of meer het resultaat: vernielde gebouwen. Ik vroeg aan mijn tienerdochters of ze het woord rwina kenden en tot mijn opluchting kenden ze het niet.

30 januari