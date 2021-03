Ik zat met mijn kinderen te kijken, maar ik heb weg gezapt

Column Maikel Harte Ik kan geen viroloog meer zien

3 oktober Eigenlijk is een mondkapje helemaal niet het goede woord, want het moet ook je neus bedekken. Mondneuskapje of gezichtsmasker zou een beter woord zijn. Er geldt nu het dringende advies om ze op te zetten. Het heeft even geduurd, maar er is dan eindelijk een beslissing over genomen, al is het een advies en nog steeds geen plicht.