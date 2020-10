Ik wil er wel één voor kerst. Kunnen die niet voor € 9,95 bij de Action of het Kruidvat komen te liggen?

Column Maikel Harte Actie!

22 februari De publieke tribune zat donderdag tijdens het debat over de marinierskazerne weliswaar vol en staatssecretaris Visser maakte aan hun excuses. Toch worden we als Zeeuwen afgeschilderd als braaf. Daar ben ik aan de ene kant blij om, want ik ben ook graag braaf, maar we lopen nu toch echt het risico dat we met een kluitje in het riet worden gestuurd.