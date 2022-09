Ik hoop dat we van de crisis geleerd hebben

Wij Terneuzena­ren zijn een niet te benijden volkje

,,Is het daar dan ook vol?” Het werd me zaterdag na een try-out in Terneuzen maar weer eens gevraagd. Met ‘daar’ bedoelt zo’n Terneuzenaar dan de theaters van Oostburg en vooral Goes en Middelburg. Ieder jaar krijg ik voorafgaand aan mijn theatertoertje dat soort vragen in mijn woonplaats. Normaal in december, nu dus in februari. Ik dacht altijd dat mijn plaatsgenoten niet konden begrijpen dat er publiek op ‘mij’ afkwam, maar misschien zit het dieper.

19 februari