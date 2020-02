‘Ik heb te doen met de brouwers van Corona’

Beste Koning Filip,

25 januari Kunt u ons Zeeuwen misschien helpen? Ooit waren we één land met jullie, maar ergens na de Val van Antwerpen tijdens de Tachtigjarige Oorlog is het misgegaan en is gaandeweg Nederland en België ontstaan. Dat is niet goed gelopen. Wij zijn bij de Hollanders ingedeeld, maar we waren beter bij jullie gaan horen. We hebben namelijk het idee dat we totaal niet serieus genomen geworden.