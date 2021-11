Ik had graag nog één extra maatregel gezien

Column Maikel Harte Als je een pandemie serieus neemt, dan zorg je toch dat het goed geregeld is

Wat heb ik me geërgerd zeg, deze week. Eigenlijk heb ik me zelfs kwaad gemaakt en dat gebeurt niet zo vaak. Maar dat Testen voor Toegang is echt waardeloos geregeld. Je kon in Zeeuws-Vlaanderen niet meer testen voor toegang en dat is inmiddels weliswaar hersteld, maar op Schouwen-Duiveland is het nog steeds niet geregeld. Ik vind het echt een schande en dat begint eigenlijk bij de manier waarop de overheid het heeft opgezet.

