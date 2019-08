Ik had Goesenaren voortaan graag Stoepezugers genoemd

Column Maikel Harte Boek je straks Vakantie­park Maandal of Aardezicht?

20 juli Het is vandaag vijftig jaar geleden dat de mens voor het eerst voet op de maan zette. Die voet was van Neil Armstrong die er wereldberoemd mee werd. Vooral door de woorden die hij er bij zei: ,,That’s one small step for a man, one giant leap for mankind”, oftewel: ,,Dat is een kleine stap voor een mens, een reuzensprong voor de mensheid.” Dat laatste vraag ik me eigenlijk af. Het is zonder meer een zeer knap staaltje techniek om iemand op de maan neer te zetten, maar wat heb je er eigenlijk aan?