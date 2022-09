Ik denk dat ik hem bewaar als herinnering

Column Maikel Harte Een hand, een vuist of een zoen

Wordt het niet eens tijd dat we af gaan spreken wat we bij een ontmoeting doen? Gaan we weer terug naar het handen schudden, houden we het bij de vuist, geven we weer drie zoenen of doen we helemaal niks? Ik was van de week in het theater en dan zie je in zo’n foyer echt ongemakkelijke situaties ontstaan. De een strekt zijn hand uit, de ander staat klaar met zijn vuist. Ik zag een vrouw heel enthousiast op een man afstappen om drie zoenen te geven, maar de man wist de zoenen vakkundig te ontwijken.

