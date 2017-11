'Ik ben toen ik 16 was ook eens onzedelijk betast'

Dat is natuurlijk helemaal niet goed. We moeten van elkaar afblijven en al helemaal geen macht misbruiken om dingen voor elkaar te krijgen, verzwijgen moeten we het ook niet, maar toch raak ik op een gegeven moment aan dit soort nieuws gewend.

Dat komt ook wel omdat ik soms twijfel of bepaalde gevallen wel in de me-too-discussie thuishoren. Dat heb ik het meest bij het verhaal van Jelle Brandt Corstius die deze week aangifte van verkrachting tegen Gijs van Dam deed. Het verhaal moge inmiddels bekend zijn: Brandt Corstius werkte ooit als stagiair bij Barend & Van Dorp, waarvan Van Dam producer was. Volgens Brandt Corstius zou hij na een uitzending door Van Dam op een hotelkamer gedwongen zijn tot orale seks nadat Van Dam iets in zijn wijn had gedaan.

Van Dam ontkent en stelt dat de twee dronken met elkaar in bed waren beland en dat er van dwang geen sprake was.

Dat wordt strafrechtelijk een lastig verhaal. Het is inmiddels vijftien jaar geleden, ze waren allebei een jaar of vijfentwintig en het is het woord van Brandt Corstius tegen dat van Van Dam. Er is verder blijkbaar geen enkele vorm van steunbewijs. Wat heeft die Brandt Corstius zich op de nek gehaald, en waarom? Inmiddels heeft hij een vrouw en een kind en beheerst dit zijn leven. Je moet dus wel heel goed weten wat je doet als je met verhalen naar buiten komt.

Ik ben toen ik zestien was ook eens onzedelijk betast geweest. Door een vrouw van een jaar of dertig, in discotheek Joy in Cadzand. Ze zat ineens aan m’n kont. Toen ik haar daarop aansprak, bleek het echter per ongeluk te zijn gegaan. Sorry, zei ze, en bestelde een cola voor me. Met een rietje.