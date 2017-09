Huisartsen

COLUMN MAIKEL HARTE Maksè Ferrastappè, broem, broem

19 augustus Deze vakantie werden we weer een ervaring rijker: een Italiaanse taxirit. We doen op vakantie altijd een ritje met de trein. Aangezien die in Zeeuws-Vlaanderen niet rijden, is dat voor de kinderen echt een attractie. We misten alleen de bus naar het station en om toch de trein te halen hielden we een taxi aan.