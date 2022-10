Houd er de moed maar in

Waar zit je? In de gevacci­neer­den­coupé?

Mijn ouwe gitaarheld Eric Clapton weigert straks in Engeland op te treden als er in zalen alleen nog maar publiek mag komen dat gevaccineerd is. Dit maakte hij bekend nadat de Britse overheid liet weten dat in Groot-Brittannië vaccinpassen nodig zullen zijn om nachtclubs en concertzalen binnen te komen. Hoewel hijzelf wel gevaccineerd is, vindt hij het discriminatie. De Amerikaanse acteur Sean Penn denkt er dan weer het tegenovergestelde over. Hij keert niet terug naar de opnames van de serie Gaslit zolang niet alle medewerkers van de show gevaccineerd zijn.

24 juli