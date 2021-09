Hoe zou Van Iwaarden weten dat Dikkie Dik niet past binnen reformatorische identiteitskaders?

Column Maikel Harte Michel Wuyts met pensioen? Dat kan toch niet!

3 juli De koers kijk je ‘op de Belg’. Althans dat vind ik en volgens mij vele Zeeuwen met mij. Het commentaar van José de Cauwer en Michel Wuyts is fantastisch, daar kan niets tegenop. Ook nu weer tijdens deze tour. De schrik is mij echter om het hart geslagen. Het is blijkbaar de laatste Tour de France van Michel Wuyts. Na het komende veldritseizoen neemt hij in het voorjaar van 2022 afscheid. Hij is dan namelijk 65 en gaat met pensioen.