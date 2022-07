Hoe Nederlands is Jumbo-Visma eigenlijk?

Column Maikel Harte Wat als straks al die topjes gesmolten zijn, wat gaan we dan zeggen?

Tijdens een borrel met wat maten van me, kwam de vraag op wanneer een bepaalde uitdrukking gaat ontstaan. We zeggen, denk ik, allemaal weleens kolere, tyfus of tering en in een driftig moment wensen we zo’n ziekte ook wel eens iemand toe. Dat doe je echter niet op het moment dat zo’n ziekte heerst. Het is makkelijk om ‘krijg de tyfus’ (sorry voor m’n woorden), te zeggen, want dat krijgt toch niemand. Een ziekte die er wel is gebruik je niet, althans zo denk ik er over.

23 april