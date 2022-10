Hij moet nog veel leren, die Won Yip

Column Maikel Harte Ik heb me laten vertellen dat er vrouwen gillend de Hema uit zijn gerend

Woensdag werd er in Terneuzen te veel springstof gebruikt bij het opblazen van de oude middensluis, waardoor de stad schudde op haar grondvesten. Wat een klein plofje had moeten zijn, werd een schok die gevoeld werd tot in de Ardennen. Het was wereldnieuws.

26 maart