Het manneke zong aldaar bij Lil’ Kleine uit volle borst mee dat hij drank en drugs had

Dit weekend is het Festival de Ballade, het festival dat ik met een heleboel anderen help te organiseren en waarop ik vandaag en morgen optreed. Het is lastig over iets anders te schrijven dan over dat op dit moment. Overigens is vandaag al uitverkocht dus hoef ik daar eigenlijk al geen reclame meer voor te maken. Dat wil ik ook niet, ik wil u eigenlijk alleen maar deelgenoot maken van de vraag waar ik al een jaar over praktiseer. Morgen is er op ons festival niet alleen muziek en natuurlijk de WK-finale, maar is er traditiegetrouw ook straattheater en kinderanimatie.