Het gaat gebeuren: weer optreden

Column Maikel Harte Gekweld door puberhormo­nen zweerde ik Elvis af

11 januari Bij leven en welzijn zou Elvis Presley afgelopen woensdag 85 jaar zijn geworden en daar werd in deze krant bij stilgestaan door een interview met de 14-jarige Dax uit Kapelle. Dax is Elvis-fan en dat vind ik best bijzonder. Ik kan mij namelijk best voorstellen dat het onder leeftijdsgenoten niet bepaald als cool wordt beschouwd. Het ligt meer voor de hand om voor een rapper of dj als idool te kiezen, maar deze Dax doet dat niet. Hij treedt zelfs op met de muziek van Elvis en heeft een pracht van een vetkuif op zijn bol. Eerlijk gezegd doet Dax iets wat ik als veertienjarige niet durfde.