Het ergste zijn de elektrische fietsers met triomfantelijke glimlachjes

Column Maikel Harte Ga je naar Groede, naar het buitenland of naar de ruimte?

Over een week of drie heb ik vakantie en tot een paar weken geleden was ik er van overtuigd dat ik ergens op een camping aan de Adriatische zee zou komen zitten. Het klinkt misschien wat overdreven en decadent maar voor mij is een vakantie met het gezin echt wel een dingetje.

17 juli