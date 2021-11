Heeft niemand zin om te regeren?

column maikel harte Ik zat met mijn kinderen te kijken, maar ik heb weg gezapt

Moet je altijd alles op televisie uitzenden of moet je soms mensen tegen zichzelf in bescherming nemen en opnames juist niet gebruiken? Ik heb het idee dat deze vraag te weinig gesteld wordt. In mijn jeugd had je Jerry Springer op televisie: een Amerikaanse talkshow waarin voor publiek en camera ruzies werden uitgesproken. Nou ja uitgesproken: het werden vaak ordinaire scheldpartijen met hier en daar een handgemeen. Ik had toen altijd het idee dat zoiets alleen in Amerika kon gebeuren, maar inmiddels weet ik beter.

